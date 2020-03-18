Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkedeki halkın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ulusal acil durum ilan ettik." dedi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı istisnai koşullar göz önüne alındığından en büyük riskin yaşlılar olduğunu belirten Duque, "İlk önlem olarak 70 yaşın üstündekiler 20 Mart'tan 31 Mayıs'a kadar zorunlu olarak izolasyonda kalacak." ifadesini kullandı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:22 Kaynak: AA

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