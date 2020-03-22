Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

27 dakika önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi öldü.

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi öldü.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki turistik Cartagena şehrinde taksicilik yapan 58 yaşındaki bir erkek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hipertansiyon ve diyabet hastası olan kişinin 4 Mart'ta İtalyan turistleri taşıdığı ve iki gün sonra da öksürük, yüksek ateş ve solunum zorluğu gibi Kovid-19 belirtileri gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, 13 Mart'ta Cartagena'da bir klinikte bakım görmeye başlayan hastanın 16 Mart'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastaya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve ikinci testin de düzgün yapılmadığı için negatif sonuç verdiği belirtilen açıklamada, hastanın kız kardeşi ile bakıcısında virüse rastlanmasının ardından, 21 Mart'ta hastayla ilk ilgilenen doktor ve hizmet verdiği bir yolcuda da virüse rastlandığı açıklandı.

Buna göre, Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Martha Lucia Ospina'nın, yapılan testlere rağmen hastanın ölüm sebebinin virüsten kaynaklandığını doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar 210 kişide Kovid-19 vakası görüldü.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:24 Kaynak: AA

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