Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ediyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ediyor. Uluslararası El Dorado Havalimanı'na gelen personel ve yolcular, girişte dezenfekte işlemine tabi tutuluyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
29.05.2020 05:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika