Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Bogota'ya gelen araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Bogota'ya gelen araçlar dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken, görevliler kent merkezine giriş yapan araçları dezenfekte etti.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken, görevliler kent merkezine giriş yapan araçları dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:48 Kaynak: AA
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