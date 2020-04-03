Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Market önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluştu - Son Dakika

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Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Market önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluştu
13 dakika önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 9. günü geride bıraktı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 9. günü geride bıraktı. Alışveriş için sokağa çıkabilen Kolombiyalılar, sosyal mesafe kurula dolayısıyla market önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:37 Kaynak: AA
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