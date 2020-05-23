Kolombiya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ediyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ediyor. Kentte sürücüler için oluşturulan Kovid-19 test noktasında vatandaşlardan araçlarının içinde örnekler alınıyor.
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24.05.2020 00:56:32. #1.13#
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