Kolombiya'da koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı - Son Dakika

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Kolombiya'da koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı
6 saat önce
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Başkent Bogota'da ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı.
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Başkent Bogota'da ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapıldı. Yiyecek için evlerinin önünde bekleyen vatandaşlar maske takarak önlem almaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:45 Kaynak: AA
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