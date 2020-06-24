Kolombiya'da Kovid-19'dan ölen kişinin ailesinin tabutu açması tepki çekti - Son Dakika

Kolombiya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden kişinin ailesinin cenaze defnedilmeden önce tabutu açması tartışmalara neden oldu.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Atlantiko eyaletine bağlı Malambo kentinde, Kovid-19 nedeniyle ölen kişinin ailesinin tabutu açması, şehirde salgının yayılmasına neden olacağı gerekçesiyle endişe yarattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, aile bireylerinin mezarlıktaki defin sırasında tabutu açmaları sonrası çığlıklar attığı ve ağladığı görülüyor.

Malambo Sağlık Sekreteri Dary Luz Castano, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin geçen hafta sonu Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve ardından gömüldüğünü belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden olurken, harekete geçen yetkililer, tabutu açan aile üyelerine test yapmaya karar verdi.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle 2 bin 310 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 71 bin 183 olarak kayda geçti.