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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

22.06.2021 02:36
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti, System.String[]

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 648 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 582'ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 239 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 968 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 786 artarak 3 milyon 685 bin 947'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 165 bin 221 vaka ile başkent Bogota ve 610 bin 130 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 169 bin 994'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 14 milyon 953 bin 869 kişiye 1. doz, 4 milyon 781 bin 769 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika


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