Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini aştı - Son Dakika

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 432'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 462 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 766 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 872 artarak 4 milyon 567 bin 701'e yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 411 bin 317 vaka ile başkent Bogota ve 712 bin 565 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 74 bin 553 civarında olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 623 bin 174 kişiye 1. doz, 9 milyon 482 bin 694 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.