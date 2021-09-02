Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı - Son Dakika

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bin 16'ya çıktı.

Son 24 saatte 1996 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 911 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı da 1824 artarak 4 milyon 740 bin 709'a yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 441 bin 483 vaka ile başkent Bogota ve 736 bin 391 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 30 bin 518 civarında olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80-85 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 20 milyon 823 bin 175 kişiye 1. doz, 11 milyon 946 bin 18 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.