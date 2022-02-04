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Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı

04.02.2022 04:34
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı

Kolombiya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini geçti.

Kolombiya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 262 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 135 bin 43'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 568 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 5 milyon 930 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 254 artarak 5 milyon 708 bin 271'e yükseldi.

Ülkede aktif vaka sayısı 66 bin 963'e yükselirken bazı ünlü kafe ve restoranlar, girişte müşterilerden zorunlu aşı kartını talep etmeye başladı.

Aşı durumu

Öte yandan, ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne ise üçüncü doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Kolombiya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini aştı - Son Dakika
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