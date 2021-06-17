Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 97 bini aştı - Son Dakika

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 595 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 97 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 827 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 829 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı da 25 bin 716 artarak 3 milyon 565 bin 158'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 112 bin 483 vaka ile başkent Bogota ve 590 bin 895 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 155 bin 461'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 13 milyon 390 bin 951 kişiye 1. doz, 3 milyon 980 bin 118 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.