Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da 1726'ya yükseldi. Yaklaşık üç aylık sokağa çıkma yasaklarının ardından başkent Bogota'da, salgın ile mücadele kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe önlemleri alınarak tekrar hizmete açıldı. Hayuelos alışveriş merkezindeki çalışanlar koruyucu ekipmanlar giyerek önlem aldı.