Kolombiya'da Kovid-19 hastaları için plazma bağışı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Plazma bağışının yapıldığı hastane
Sağlık görevlilerinin bağışçıları bilgilendirmesi
Plazma bağışında bulunan hastalar
Hastanede görevli bir doktor ile röportaj
Hastalardan toplanan plazmalar BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüse yakalanan hastalar için, hastalığı atlatan ve iyileşme döneminde olan kişiler tarafından plazma bağışı yapılıyor. PC-COVID-19 isimli ülkede bu alandaki tek yetkili olan araştırma grubu, seçtikleri iyileşme dönemindeki hastalardan plazma bağışları topluyor.