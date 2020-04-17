Kolombiya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında mekanik solunum cihazı geliştirildi - Son Dakika

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Kolombiya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında mekanik solunum cihazı geliştirildi
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Sabana Üniversitesi mühendisleri tarafından mekanik solunum cihazı geliştirildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Sabana Üniversitesi mühendisleri tarafından mekanik solunum cihazı geliştirildi. Valf ve basınç sensörlerinden oluşan ve sadece küçük bir mikrodalga boyutunda olan bu cihaz; plastik tüp yoluyla hastanın ciğerlerine pompalanan oksijen miktarını düzenlemeyi hedefliyor. 2 bin dolara üretilen solunum cihazının, ülkede ticari bir amaç gözetmeden yalnızca "acil durum önlemi" olarak üretime başlanması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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