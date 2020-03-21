Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapıldı
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında tam karantina tatbikatı gerçekleştirildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemler kapsamında tam karantina tatbikatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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