Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi. Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu. Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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