Kolombiya'da Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti Bogota şehrinde korona virüsle mücadeleye destek oluyor.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti ve Kovid-19 salgınının merkezi olan Bogota şehri ve Cundinamarca Departmanında salgından etkilenenlere gıda, temizlik ürünleri ve hijyen paketleri dağıttı. Kolombiya ordusunun sosyal işlerden sorumlu birimi CAAİD işbirliğinde gerçekleşen dağıtımı, Cundinamarca Departmanındaki Choach, Ubaque, Fmeque illeri ile Bogota'nın Kennedy ilçelerinde gerçekleştirildi. 500 adet temel gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan paketler, salgının etkisiyle gündelik kazançlarından olan ailelere, geri dönüştürülebilen atıkları toplayan sokak çalışanlarına, huzur evinde bakıma muhtaç yaşlılara ve Venezuelalı göçmenlere ulaştırıldı.



Kolombiya'dan temin edilen 500 koruma ve hijyen kiti (N95 yüz maskeleri, antibakteriyel jel, eldiven) ise ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştıran asker, polis ve salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık personeline dağıtıldı.



Yaklaşık 2 aydır Kolombiya'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlük ekonomik faaliyetlerini gerçekleştiremeyip işsiz kalanlardan biri olan Gloria Monsalve, aldığı yardımdan dolayı memnuniyetini: "Türkiye halkına ve Türk Hükümetine çok minnettarım, bugünlerde aldığımız destek ve yardımlarla geçinmeye çalışıyorum" sözleriyle ifade etti.



TİKA tarafından gerçekleştirilen yardımlarla ilgili olarak açıklama yapan CAAİD yetkilisi José Cabra, Türkiye'nin uluslararası dayanışmasının önemine değinerek, "Ulusal Ordu, aileler, sağlık personeli ve CAAİD personeli adına TİKA'ya teşekkür ediyoruz. İnsani yardımınızla, bu salgının Kolombiya'da oluşturduğu etkilerin hafifletilmesine katkıda bulundunuz. Böylece birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu anladık" dedi. - ANKARA