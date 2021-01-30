Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

30.01.2021 23:53
Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsünün (INS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'dan gelen 24 yaşındaki kadın yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü belirtildi.

Ülkenin Amazon eyaletine bağlı Leticia kentindeki hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcunun yakın temasta olduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Kara ve hava seyahatleri, 30 günlüğüne askıya alınmıştı

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişi Kovid-19'a yakalandı, 53 bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünü önlemek amacıyla virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak kara ve hava seyahatlerini, 29 Ocak'tan itibaren 30 günlüğüne askıya almıştı.

Güney Amerika, Kolombiya, Brezilya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi - Son Dakika


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