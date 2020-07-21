Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 bini aştı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 200 bini aştı.

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Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 6 bin 727 artarak 204 bin 5'e yükseldi.

Son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 929'a çıktı.

Başkent Bogota, 65 bin 594 vakayla ülkede salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 bin 11 kişi artarak 95 bin 804'e çıktı.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kovid-19 vaka sayısı 200 bini geçti - Son Dakika
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