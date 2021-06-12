Kolombiya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sağlık sistemini tehdit ediyor - Son Dakika

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Sağlık çalışanı ile röportaj BOGOTA - Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Artışla beraber hastanelerdeki yatak doluluk oranının da yüzde 80'lerin üzerine çıktığı bildirildi. Başkent Bogota'da yer alan Nueva el Lago Hastanesi'ndeki doktorlar, yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşması için özveriyle mücadeleye devam ediyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 94 bin 615'e çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 570 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 694 bin 707'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 435 bin 109'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.