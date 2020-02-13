Kolombiya'da küçük uçak düştü: 4 ölü - Son Dakika

Kolombiya'da küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Bogota'da, Piper PA-31 Navajo tipi küçük uçak Guaymaral Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Bilinmeyen bir nedenle yere çakılan uçakta kaza sonrası yangın çıktı. Olay yerine arama kurtarma ekibi gönderildi, ancak uçakta bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Düşen uçağın görüntüsü

-Düşen uçağın alevler içindeki görüntüsü

-Çıkan siyah dumanlar ve duyulan siren sesleri