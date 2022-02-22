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Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı - Son Dakika

Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı

22.02.2022 05:36
Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı

Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı.

Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24. haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi.

Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak." ifadesine yer verildi.

Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi.

Bogota Belediye Başkanından destek

Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu.

Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.

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Anayasa Mahkemesi, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı - Son Dakika


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