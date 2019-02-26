Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Lima Grup Toplantısı - Juan Guaido

Kolombiya'da Lima Grup Toplantısı - Juan Guaido

30 dakika önce

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Lima Grup toplantısına katıldı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Lima Grup toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:02 Kaynak: AA

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