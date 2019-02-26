Kolombiya'da Lima Grup Toplantısı - Juan Guaido
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Lima Grup toplantısına katıldı.
Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Lima
Grup toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:02 Kaynak: AA
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