Kolombiya'da maden faciası: 11 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kolombiya'da maden faciası: 11 ölü, 4 yaralı
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cucunuba bölgesinde bir kömür madeninde metan gazı patlaması sonrası göçük meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan 11 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Yaşanan faciayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BOGOTA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:52 Kaynak: İHA
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