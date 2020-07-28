Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı

Kolombiya'nın Antioquia eyaletine bağlı Medellin kentinin belediye başkanı Daniel Quintero, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

Kolombiya'nın Antioquia eyaletine bağlı Medellin kentinin belediye başkanı Daniel Quintero, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Quintero, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Daniel Quintero, "Virüs belirtileri gösteren bazı şüpheler söz konusuydu. Bundan ötürü ikinci bir test yaptırmaya karar verdim ve sonuç pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Ciddi önlemler almasına rağmen virüse yakalandığına dikkati çeken Quintero, kendini izolasyona alarak çalışmalarını evden sürdüreceğini kaydetti.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle 8 bin 777 kişi öldü, vaka sayısı ise 257 bin 101'e ulaştı.

Kolombiya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Mahkeme öncesi kızına Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı         
18:10
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı         
17:25
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu         
17:24
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size         
10:27
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor         
08:20
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 23:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei