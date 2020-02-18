Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü - Son Dakika

Kolombiya'nın güneybatısında seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınındaki haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Pasto'dan Cali şehrine giden bir minibüste, Cauca yönetim bölgesi kırsalında seyir halindeyken patlama meydana geldi.
Minibüste bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle, yakınlardaki iki araçta bulunan bazı kişiler de yaralandı.
Yerel basına açıklama yapan General Jorge Isaacs Hoyos Rojas, olay yerindeki incelemenin devam ettiğini fakat patlamanın bir terör saldırısı olmadığının bilindiğini duyurdu.