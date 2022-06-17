Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü

17.06.2022 12:40

- Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü Kolombiya'nın batısındaki Cauca eyaletinde polis karakolunun önüne bırakılan bomba yüklü motosikletin patlamasının ardından 1 polis ağır yaralandı.

- Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü

BOGOTA - Kolombiya'nın batısındaki Cauca eyaletinde polis karakolunun önüne bırakılan bomba yüklü motosikletin patlamasının ardından 1 polis ağır yaralandı.

Kolombiya'nın Cauca eyaletindeki Suarez bölgesinde bir polis karakolu önüne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü motosiklet bırakıldı. Olay yerine giderek kontrol eden bomba imha uzmanı Yormn Cortes, motosikletteki patlayıcının infilak etmesinin ardından ağır şekilde yaralandı. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, yetkililer Cortes'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da motosikletli saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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