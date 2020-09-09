Kolombiya'da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada - Son Dakika

Kolombiya'da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada

Kolombiya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktora darp edildi.

Kolombiya'da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada, System.String[]

Kolombiya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktora darp edildi. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kolombiya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktor  Dalila Penaranda komşuları tarafından darp edildi. Olay, Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde meydana geldi. Doktor Penaranda ve hizmetlisi Carmen Perez, komşularının pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen parti düzenlenmesine isyan etti. Penaranda, yasağa rağmen düzenlenen partide yüksek sesle müzik açan komşularını uyarmak istedi. Yasağa rağmen düzenlenen partide 30 kişinin bulunduğu kaydedildi.

YUMRUKLAR TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Penaranda, üst kattaki komşuları Martin Parra ve Fanny Franco ile partiyi sonlandırmaları için uyarıda bulundu. İki taraf arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Franco doktor Penaranda'ya tokat attı. Daha sonra partide bulunan konuklardan Assad Baraque ve Jalim Rebaje'nin de Penaranda'ya saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

"PARTİ DÜZENLEMEK YASAK, KUTLANACAK BİRŞEY YOK"

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo ise ev sahiplerini ve partiye katılanları eleştirerek "Parti düzenlemek yasak, kutlanacak bir şey yok. Yetkililer, bu tedbiri ihlal edenlere karşı hareket edecekler. Bu tedbiri ihlal edenler sevdiklerini kaybeden ailelerin çektiği acılarla oynayamazlar ya da şehrin normale dönme çabalarını bir kenara atamazlar" dedi. Partiyi düzenleyen Martin Parra ve Fanny Franco ve katılımcılarının para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Koronavirüs, Kolombiya, Doktora, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada - Son Dakika

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