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Kolombiya'da Noel ışıkları

6 saat önce

Kolombiya'da Noel hazırlıkları kapsamında Medellin kentindeki North Park'ın rengarenk figürlerinin ışıkları, Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierez tarafından yakıldı.

Kolombiya'da Noel hazırlıkları kapsamında Medellin kentindeki North Park'ın rengarenk figürlerinin ışıkları, Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierez tarafından yakıldı.

Kolombiya'da Noel ışıkları

Kolombiya, Noel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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