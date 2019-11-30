Kolombiya'da Noel ışıkları
6 saat önce
Kolombiya'da Noel hazırlıkları kapsamında Medellin kentindeki North Park'ın rengarenk figürlerinin ışıkları, Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierez tarafından yakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:06 Kaynak: AA
Kolombiya'da Noel hazırlıkları kapsamında Medellin kentindeki North Park'ın rengarenk figürlerinin ışıkları, Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierez tarafından yakıldı.
Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı