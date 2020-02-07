Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı - Son Dakika
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Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı

6 saat önce

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.

Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı

Kolombiya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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