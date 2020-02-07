Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı - Son Dakika

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Kolombiya'da öğrenci grupları polisle çatıştı
6 saat önce
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sırasında, Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde toplanan öğrenci grupları ve Kolombiya Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD polisleri arasında çatışma çıktı.
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