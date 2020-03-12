Kolombiya'da öğrenciler geri dönüşebilir atıklardan maske yaptı - Son Dakika

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Kolombiya'da öğrenciler geri dönüşebilir atıklardan maske yaptı
6 saat önce
Kolombiya'nın Soacha bölgesinde Julio Cesar Turbay okulunda eğitim gören öğrenciler, hava kirliliği ve korona virüsüne karşı geri dönüştürülebilir atık malzemeler ile el yapımı maske üretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
Kolombiya'nın Soacha bölgesinde Julio Cesar Turbay okulunda eğitim gören öğrenciler, hava kirliliği ve korona virüsüne karşı geri dönüştürülebilir atık malzemeler ile el yapımı maske üretiyor. Kolombiya'nın şiddet ve yetersiz kaynakları ile anılan bölgesi Soacha'da havadaki yüksek karbondioksit yaşantıyı zorlaştırıyor. Market ve eczanelerde fahiş fiyata satılan maskelere karşı, Julio Cesar Turbay okulunun öğrencileri muz yaprakları, bez parçaları, plastik şişeler ve deniz kabukları gibi geri dönüştürebilir malzemeler ile hava kirliliği ve Kovid-19'a karşı yüz maskesi üretimine başladı.
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