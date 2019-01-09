Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Öğrenciler Yeniden Sokağa İnecek

Kolombiya'da Öğrenciler Yeniden Sokağa İnecek

19 dakika önce

Kolombiya'da hükümetin yükseköğretime daha fazla kaynak ayırmasıyla uzun süren protesto gösterilerini sona erdiren öğrenciler 17 Ocak'ta yeniden sokağa inmeyi planlıyor.

Kolombiya'da Öğrenciler Yeniden Sokağa İnecek, System.String[]
Kolombiya'da hükümetin yükseköğretime daha fazla kaynak ayırmasıyla uzun süren protesto gösterilerini sona erdiren öğrenciler 17 Ocak'ta yeniden sokağa inmeyi planlıyor.

Ülkedeki en etkili öğrenci örgütlerinden Yükseköğretim Öğrencileri Ulusal Birliğinin (UNEES) sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, protestocularla sık sık karşı karşıya gelen Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın varlığını devam ettirmesi nedeniyle yeniden protesto gösterileri düzenleneceği duyuruldu.

El Tiempo gazetesinin internet sitesinde konuya ilişkin yer alan haberde UNEES'in sözcülerinden Paulina Farfan'ın "2019'un ilk yürüyüşü, eğitim tartışmasını toplum nezdinde tekrar başlatmak için olacak. Daha önceki protestolar boyunca sert müdahaleleri ile karşılaştığımız ESMAD'ın lağvedilmemesi ise yürüyüşün başlıca sebeplerinden." ifadesine yer verildi.

Bir öğrenci gözünü kaybetmişti

Kolombiya'da, hükümetin öğrencilerle anlaşmaya varmasının öncesinde yine ülke çapında gösteriler düzenlenmiş, Popayan kentinde çıkan olaylarda bir öğrenci yüzüne isabet eden gaz kapsülü nedeniyle gözünü kaybetmişti.

Ülkede 70 güne yakın genel eğitim grevi ilan eden öğrenciler 13 Aralık'taki son yürüyüşlere kadar birçok protesto gösterisi düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 22:13:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Öğrenciler Yeniden Sokağa İnecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]