Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da öğrencilerle polis çatıştı
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Kolombiya'da öğrencilerle polis çatıştı

1 saat önce

Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri, okul yöneticilerinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla sokaklara çıktı.

Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri, okul yöneticilerinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla sokaklara çıktı. Protesto için sokağa çıkan öğrencilere polis müdahale etti.

Kolombiya'da öğrencilerle polis çatıştı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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