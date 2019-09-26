Kolombiya'da öğrencilerle polis çatıştı
1 saat önce
Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri, okul yöneticilerinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla sokaklara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri, okul yöneticilerinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla sokaklara çıktı. Protesto için sokağa çıkan öğrencilere polis müdahale etti.
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