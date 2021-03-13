Kolombiya'da öldürülen insan hakları savunucuları anıldı - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 2012 ve 2020 yılları arasında öldürülen 825 insan hakları savunucusunun fotoğrafları bir anıt duvara yansıtıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda, insan hakları savunucularının silahlı grup cinayetlerine kurban gittiklerinin ülke genelinde yaygın olduğunu, ancak hükümetin bunları önlemek için herhangi bir önlem almadığı belirtiliyor.