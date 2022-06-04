Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlıları yakalandı

04.06.2022 01:34
Kolombiya'da öldürülen Paraguaylı savcının katil zanlıları yakalandı

Kolombiya'da balayı tatilindeyken 11 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarının yakalandığı bildirildi.

Kolombiya'da balayı tatilindeyken 11 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarının yakalandığı bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Ulusal Polisi ile Başsavcılığın ortak operasyonunda ve Paraguaylı yetkililerin de iş birliğiyle, savcı Marcelo Pecci cinayetinin faili ve iş birlikçileri olduğu iddia edilenlerin hepsi yakalandı." ifadesini kullandı.

Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargının etkin bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Duque, "Kolombiyalı yetkililer, kimsenin kanunun üzerinde olmadığını dünyaya göstermek için bir kez daha en hızlı şekilde hareket etti." dedi.

Duque, savcı Pecci'nin ailesine ve tüm Paraguay halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Olay

Ülkenin turistik kenti Cartagena'ya bağlı Baru Adası'nda eşiyle tatil yapan Pecci, denizde eğlendiği sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Pecci'nin, Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak görev yaptığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

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