Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri silahlı eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da ordunun operasyonunda eski 10 FARC üyesi öldürüldü - Son Dakika

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