Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü

21.03.2022 05:23
Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Magdalena yönetim bölgesine bağlı Los Andes kasabasından yola çıkan yolcu otobüsü, Mompox otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.

Kazada aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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