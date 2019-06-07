Kolombiya'da Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi
14 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:22 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da düzenlendi. Bu kapsamda binicilik branşında özel sporcular hünerlerini sergiledi.
Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi
Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak
Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü!
Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi