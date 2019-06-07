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Kolombiya'da Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özel Olimpiyat Oyunları'ndan detaylar BOGOTA - Zihinsel engelli bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlendi. Bu kapsamda binicilik branşında özel sporcular hünerlerini sergiledi.
Kolombiya'da Özel Olimpiyat Oyunları düzenlendi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Kolombiya, Güncel
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