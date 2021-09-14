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Kolombiya'da petrol sahasına yönelik saldırı sızıntıya neden oldu - Son Dakika

Kolombiya'da petrol sahasına yönelik saldırı sızıntıya neden oldu

14.09.2021 10:51
Kolombiya'da petrol sahasına yönelik saldırı sızıntıya neden oldu, System.String[]

Kolombiya'da devlet tarafından işletilen petrol şirketi Ecopetrol'e ait iki boru hattının Barrancabermeja'da saldırıya uğradığı ve petrol sızıntılarının meydana geldiği bildirildi.

Kolombiya'da devlet tarafından işletilen petrol şirketi Ecopetrol'e ait iki boru hattının Barrancabermeja'da saldırıya uğradığı ve petrol sızıntılarının meydana geldiği bildirildi.

Petrol şirketinden yapılan açıklamada, toplumu tehlikeye atan, ciddi çevre sorunlarına neden olan ve petrol endüstrisinin faaliyetlerini etkileyen, altyapıya karşı işlenen bu suçlara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Kolombiya ordusundan General Luis Fernando Navarro basına yaptığı açıklamada saldırının, geçen hafta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) liderinin tutuklanmasına karşılık intikam eylemi olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ivan Duque Twitter'da yaptığı açıklamada, saldırılardan sorumlu suç örgütlerinin ortadan kaldırılacağını belirterek, "Bu korkak eylemler, askeri baskı karşısında umutsuzluğun ürünüdür. Kahramanlarımızın anısına, narko-terörizmle mücadeleye ve onları dağıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Venezuela sınırında, 11 Eylül'de silahlı isyancı örgüt ELN'nin, askerlere yönelik patlayıcı madde ve otomatik silahlarla düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetmiş, 6 asker yaralanmıştı.

ELN üyeleri, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kırsalında bir süredir operasyonlar düzenleyen askerleri pusuya düşürmüştü.

2019'daki saldırıyı da ELN üstlenmişti

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

ulusal kurtuluş ordusu, Kolombiya, Petrol, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da petrol sahasına yönelik saldırı sızıntıya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da petrol sahasına yönelik saldırı sızıntıya neden oldu - Son Dakika
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