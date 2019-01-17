Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama

Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama

1 saat önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yerel basın, patlamanın bomba yüklü bir araç ile General Santander Polis Akademisi'nin önünde meydana geldiğini duyurdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonu ile çevreleyerek, sivillerin girişini engelledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:36 Kaynak: DHA

Polis Akademisi, Polis, Kolombiya, Dünya
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