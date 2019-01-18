Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama
1 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yerel basın, patlamanın bomba yüklü bir araç ile General Santander Polis Akademisi
'nin önünde meydana geldiğini duyurdu.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonu ile çevreleyerek, sivillerin girişini engelledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:27 Kaynak: DHA
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