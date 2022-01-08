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Kolombiya'da polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı - Son Dakika

Kolombiya'da polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı

08.01.2022 21:22
Kolombiya'da polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinde polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinde polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cali'de polis aracına patlayıcılarla saldırı yapıldığını duyurdu.

Duque, saldırıyı kınayarak faillerin yakalanması için talimat verdiğini ifade etti.

Ulusal Polis Genel Direktörü General Jorge Luis Vargas Valencia, düzenlediği basın toplantısında, saldırının sorumluluğunu silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) üstlendiğini belirterek "Yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi yok ancak bazılarının durumu hassas. ELN, önde gelen liderlerinden Fabian'ın silahlı kuvvetlerce öldürülmesine karşılık bu saldırıyı yaptı." ifadesini kullandı.

Olayda 13 polisin yaralandığını bildiren Vargas, saldırganların yakalanmasına ilişkin bilgi verenlere 70 milyon Kolombiya Pesosu (yaklaşık 17 bin 500 dolar) ödül verileceğini kaydederek saldırıyla ilgili güvenlik konseyinin toplanacağını bildirdi.

Öte yandan saldırının, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polislerine yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

ELN'in elebaşlarından biri öldürülmüştü

Kolombiya'nın kuzeybatısında, silahlı isyancı örgüt ELN üyelerine operasyon düzenleyen ordu, Eylül 2021'de örgütün elebaşlarından birini etkisiz hale getirmişti.

Bombardımanda 7 ELN üyesinin öldürülmesinin yanı sıra örgütün elebaşlarından "Fabian" lakaplı Ogli Angel Padilla Romero'da ölmüştü.

ELN'nin son saldırıları

ELN, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesinde 17 Haziran 2021'de askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırmış ve 36 askerin yaralanmasına neden olmuştu.

Kolombiya'nın Venezuela sınırında, ELN'nin 11 Eylül 2021'de patlayıcı madde ve otomatik silahlarla saldırı düzenlediği askerlerden 5'i hayatını kaybetmiş, 6'sı yaralanmıştı.

ELN'nin 24 Kasım 2021'de Kolombiya'nın kuzeyinde, patlayıcı madde ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirmişti.

Kolombiya'da, 3 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt ELN üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin önde gelen örgütlerinden FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de silah bırakma sürecini tamamlarken Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.

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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kolombiya'da polis ekiplerine düzenlenen saldırıda 13 polis yaralandı - Son Dakika
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