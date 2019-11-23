Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü
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Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü

6 saat önce

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü,, 10 polis de yaralandı.

Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü, System.String[]

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü,, 10 polis de yaralandı.

Gösterilerin gün boyu ve gece de devam ettiği Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Santander de Quilichao kentinde bir polis merkezinde meydana gelen patlama sonucu 3 polis hayatını kaybederken, 10 polis de yaralandı. Şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığının yaygınlığı ile de bilinen Santander de Quilichao'daki patlama sonrası yansıyan görüntülerde oluşan enkaz ve yaralanan 10 polisin hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan gösteriler, ordunun da baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını getirmişti. Morales'in istifasının ardından bu defa da Morales destekçileri protestolara başladı. Bogota'da başlayan ve ülkenin çeşitli yerlerinde de devam eden protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar da yaşanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası oluşan enkaz

-Patlama sonrası bölgedeki polisler

-Hastaneden görüntü

-Hastaneye kaldırılan yaralılar

-Patlama öncesi bölgeden gündüz ve gece protestoların görüntüsü


Kolombiya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
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