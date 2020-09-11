Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor. Ateş yakarak barikat kuran göstericiler, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri ile çatıştı. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 248 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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