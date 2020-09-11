Kolombiya'da polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan göstericiler bazı bölgelerde polis merkezlerini ve otobüsleri ateşe verdi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.