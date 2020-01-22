Kolombiya'da protesto - Son Dakika
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Kolombiya'da protesto

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestolardan görüntüler Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması Toplanan grubun slogan atması Toplanan grubun tencere ve tavalarla protesto etmesi Toplanan grubun pankart ve dövizlerle yürümesi Arbede yaşanması BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestolardan görüntüler

Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması

Toplanan grubun slogan atması

Toplanan grubun tencere ve tavalarla protesto etmesi

Toplanan grubun pankart ve dövizlerle yürümesi

Arbede yaşanması BOGOTA - Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ülke çapında genel grev ilan edildi. Başkent Bogota'da binlerce gösterici sokağa çıkarak protestolara katıldı.

Kolombiya'da protesto

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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