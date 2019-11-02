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Kolombiya'da protestolar

7 saat önce

Kolombiya'da üniversite öğrencileri yüksek öğrenimdeki yolsuzluk ve ekonomik kriz sebebiyle başkent Bogota'da protestolar gerçekleştirdi.

Kolombiya'da üniversite öğrencileri yüksek öğrenimdeki yolsuzluk ve ekonomik kriz sebebiyle başkent Bogota'da protestolar gerçekleştirdi. Gösteriler öğrenciler ve sivil savunma grupları arasında tansiyonun yükselmesine yol açtı.

Kolombiya'da protestolar

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:59 Kaynak: AA
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