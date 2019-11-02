Kolombiya'da protestolar
7 saat önce
Kolombiya'da üniversite öğrencileri yüksek öğrenimdeki yolsuzluk ve ekonomik kriz sebebiyle başkent Bogota'da protestolar gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:59 Kaynak: AA
Kolombiya'da üniversite öğrencileri yüksek öğrenimdeki yolsuzluk ve ekonomik kriz sebebiyle başkent Bogota'da protestolar gerçekleştirdi. Gösteriler öğrenciler ve sivil savunma grupları arasında tansiyonun yükselmesine yol açtı.
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