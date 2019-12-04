Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor
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Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor

6 saat önce

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle birlikte başlayan protestoların ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ikinci genel grev ilan edilmişti.

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle birlikte başlayan protestoların ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ikinci genel grev ilan edilmişti. İkinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar sürüyor. Kolombiya'nın farklı şehirlerinden başkent Bogota'ya gelen yerliler de genel greve katılarak destek vermeye devam ediyor. Cauca Bölgesel Yerli Halk Konseyi baş danışmanı Ferley Quintero Quinayas, Kolombiyalıları birlik olmaya çağırarak, "Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Biz burada tüm ezilen kesimleri temsil ediyoruz." dedi.

Kolombiya'da protestolar yerli halkın desteğiyle sürüyor

Kolombiya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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